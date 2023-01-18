Страны Евросоюза попросят раскошелиться

Еврокомиссия в 2023 году запросит страны Евросоюза внести дополнительные взносы в общий бюджет из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

«Мы должны в некотором смысле заполнить бюджет ЕС, поскольку большая часть наших резервов была истрачена за первые годы», — пояснил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В 2020 году страны Евросоюза согласовали на период с 2021 по 2027 год платежи в общий бюджет в размере 1,8 триллиона евро. Таким образом, речь идет о пополнении бюджета ЕС сверх данной суммы.

Члены ЕС должны будут поддержать долгосрочный бюджет 2021–2027 годов за счет дополнительных национальных взносов в течение среднесрочного пересмотра бюджета, который пройдет летом 2023 года.