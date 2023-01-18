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Новая категория работников получит отсрочку от армии

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Власти намерены ввести отсрочку от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал Путин.

По словам президента, в ОПК в настоящее время задействовано около 830 тысяч россиян. Вопрос с отсрочкой от армии для них будет решен в ближайшее время. Путин также напомнил, что сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса была предоставлена отсрочка от частичной мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 января объявил, что численность вооруженных сил будет увеличена до 1,5 миллиона человек, в том числе контрактников — до 695 тысяч. Кроме того, в России поэтапно поднимут возраст зачисления на военную службу — с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

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Политика #Россия #Армия
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