Женщинам запретили смотреть на окунание главы Якутии в прорубь

Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую прорубь в 50 градусов мороза. Но во время процесса из палатки выпроводили всех женщин.

«Всех удивляет, что в минус 50 и ниже люди окунаются в воду. Конечно, здесь в первую очередь надо смотреть за своим здоровьем. Это абсолютно добровольно», — цитирует ТАСС Николаева.

Глава Якутии окунался в прорубь, вокруг которой поставили палатку. Во время обряда из нее попросили выйти всех женщин, написал телеграм-канал «Комсомольская правда — Якутия».

Это объяснили тем, что женщинам нельзя смотреть, как окунается мужчина. Но во время предыдущих крещенских купаний такого запрета не было, а когда купался главврач офтальмологии Иван Луцкан женщин обратно допустили в палатку, где стоит купель.