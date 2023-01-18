Apple наказали за злоупотребление доминирующим положением в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,17 миллиарда рублей. Корпорация злоупотребляла доминирующим положением на рынке России, заставляя разработчиков убирать ссылки на сторонние ресурсы и запрещая информировать о возможности покупок за пределами App Store.

Дело было возбуждено в 2021 году, сообщается на сайте ФАС. Основанием послужил пункт 3.1 «Руководства по рассмотрению App Store», он запрещает информировать пользователей об альтернативных методах оплаты и возможности покупок за пределами маркетплейса Apple.

«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», — сообщается на сайте ФАС.

Apple было выдано предупреждение о нарушении пункта 3 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции» — «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением». Корпорация не предприняла никаких действий и Комиссия ФАС России признала ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства и назначила штраф в размере 1,17 миллиарда рублей (более 17 миллионов долларов)

Сумма оборотного штрафа рассчитывается в зависимости от выручки корпорации в период нарушения законодательства. Apple обязана оплатить его в течение двух месяцев.