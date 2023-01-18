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Цена новых электромобилей снизилась в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Зарядка для электромобилей
Фото: © Sibnet.ru

Средняя цена новых электромобилей за 2022 год снизилась практически вдвое — с 9,8 до 5 миллионов рублей, выяснили аналитики Авто.ру. Это произошло из-за того, что поменялась структура предложения: стало больше относительно недорогих машин. 

В первой половине года около 95% моделей в продаже были из ценового сегмента дороже 5 миллионов рублей, к концу года их доля составила не более 30%. Наибольшая доля — 40–45% — пришлась на электрокары за 3–5 миллионов, остальные — дешевле 3 миллионов (например, Evolute).

Средняя стоимость электрокаров с пробегом, наоборот, поднялась на 14% — почти до 2,6 миллиона рублей. Рекордно высокая стоимость была зафиксирована 1 апреля — 3,3 миллиона.

В целом предложение электромобилей в России возросло: в 2022 году вдвое увеличилось число объявлений о продаже электрокаров, как новых, так и с пробегом. В сравнении с началом 2021 года предложение новых электромобилей сделалось больше в пять раз, а подержанных — почти втрое.

Самыми популярными моделями с пробегом стали относительно недорогой Nissan Leaf, премиальные Tesla Model 3, Model S, Model X и Porsche Taycan, а также BMW iX, Volkswagen ID.4 и ID.6. В декабре внимание пользователей Авто.ру привлек Evolute i-Pro — новый электрокар российского производства.

«Российский рынок пополнился китайскими электромобилями, а также вырос за счет появления отечественного Evolute и параллельного импорта. Электрокары стали доступнее: если раньше были представлены в основном премиальные машины Tesla, Audi и Porsche, то сейчас привозят широкий спектр китайских», — отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.

В прошлом году впервые появились китайские Skywell, Hongqi, Voyah, HiPhi и другие. С помощью параллельного импорта в Россию начали ввозить и европейские модели, например Mercedes-Benz EQV и Audi Q5 e-tron. 

Спрос на электрокары, как и в целом интерес к покупке автомобилей, снизился, что заметно по количеству просмотров объявлений. К декабрю трафик в сегменте новых машин просел на четверть относительно января, при этом с марта по октябрь держался на достаточно высоком уровне — близком к показателям конца 2021 года.

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Авто #Авторынок
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