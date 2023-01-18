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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев назвал главное условие для переговоров по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Совбеза России

Признание или «молчаливое принятие» вхождения новых территорий в состав России — главное условия для начал новых переговоров с Украиной, заяивил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «во-первых, [это] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, — в ее конституции». «И во-вторых, [это] выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что при подготовке Устава ООН в 1945 году было именно так. По словам замглавы Совбеза, по сути, это создание новых международных правил, которые дополняют систему норм jus cogens (императивных норм).

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....