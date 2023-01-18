Медведев назвал главное условие для переговоров по Украине

Признание или «молчаливое принятие» вхождения новых территорий в состав России — главное условия для начал новых переговоров с Украиной, заяивил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «во-первых, [это] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, — в ее конституции». «И во-вторых, [это] выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что при подготовке Устава ООН в 1945 году было именно так. По словам замглавы Совбеза, по сути, это создание новых международных правил, которые дополняют систему норм jus cogens (императивных норм).