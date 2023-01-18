WhatsApp позволит быстро блокировать пользователей

WhatsApp тестирует способ блокировки пользователей из области уведомлений смартфона. Для этого не потребуется даже запускать приложение.

Тематический портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии WhatsApp 2.23.2.5 новую функцию, позволяющую заблокировать пользователя прямо из «шторки» уведомлений. Помимо быстрого ответа и отключения звука, во всплывающем оповещении появилась кнопка «Заблокировать».

После блокировки от пользователя не будут поступать сообщения и оповещения о них. Портал WABetaInfo отметил, что опция очень полезна на фоне того, что мессенджер активно используется спамерами.

Функция блокировки из области уведомлений пока находится на стадии бета-тестирования. Сроки выхода новой опции в общий доступ и полный список поддерживаемых платформ не оглашаются.