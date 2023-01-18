Фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи обзаведется ремейком

Продюсерская компания Ченнинга Татума работает над ремейком фильма «Привидение» 1990 года, Татум в картине может сыграть главную роль.

«Да, у нас есть права на Призрака <…> Но мы собираемся сделать что-то другое», — рассказал Татум в интервью изданию Vanity fair.

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По словам актера, в оригинальном «Призраке», как и многих других фильмах того времени, содержатся проблемные стереотипы. В новом фильме от них попытаются уйти, сделав повествование более современным.

Фильм «Призрак» вышел в 1990 году. По сюжету, влюбленные Сэм и Молли после романтического свидания возвращаются домой, и на них нападает грабитель. Мужчина погибает и становится призраком. Вскоре герой узнает, что его любимая в опасности. Сэм ищет медиума, чтобы уберечь Молли.

Главные роли в оригинальном фильме сыграли Патрик Суэйзи и Деми Мур, роль второго плана (медиума) у Вупи Голдберг. Она за эту работу получила «Оскар». Также у «Привидения» награда за лучший сценарий.