НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Руководство регоператора «Экология‑Новосибирск» заподозрили в хищениях

Источник:
Sibnet.ru
296 1
Мусоросортировочная линия на Гусинобродском полигоне
Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за неисполнения договорных обязательств регоператора по вывозу мусора — компании «Экология-Новосибирск», что нанесло ущерб на 30 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, руководство компании, став регоператором по вывозу мусора, знало, что не будет в полном объеме выполнять обязательства по договорам с подрядчиками. B 2019 году подрядчик вывез мусор на сумму 75 миллионов рублей, из которой 30 миллионов рублей «Экология - Новосибирск» не оплатила.

Но оператор получил более 1 миллиарда рублей от граждан и юрлиц за оказанные услуги и перевел на счета аффилированному юридическому лицу. Доказанный ущерб составил 30 миллионов рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Конкретные подозреваемые еще не выявлены. Расследование по уголовному делу продолжается.

Еще по теме
Суд в Италии запросил у США новые доказательства для экстрадиции Усса
Ангарский маньяк захотел попасть на СВО
Пермского стрелка приговорили к пожизненному сроку
Суд в три раза увеличил штраф экс‑совладельцу «Зимней вишни»
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Windows внезапно удалила ярлыки
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев назвал главное условие для переговоров по Украине
Индия обошла Китай по численности населения
Экс‑губернатор рассказал о спасении танкового завода от Чубайса
Большинство россиян принимает антибиотики неправильно
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....