Руководство регоператора «Экология‑Новосибирск» заподозрили в хищениях

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за неисполнения договорных обязательств регоператора по вывозу мусора — компании «Экология-Новосибирск», что нанесло ущерб на 30 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, руководство компании, став регоператором по вывозу мусора, знало, что не будет в полном объеме выполнять обязательства по договорам с подрядчиками. B 2019 году подрядчик вывез мусор на сумму 75 миллионов рублей, из которой 30 миллионов рублей «Экология - Новосибирск» не оплатила.

Но оператор получил более 1 миллиарда рублей от граждан и юрлиц за оказанные услуги и перевел на счета аффилированному юридическому лицу. Доказанный ущерб составил 30 миллионов рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Конкретные подозреваемые еще не выявлены. Расследование по уголовному делу продолжается.