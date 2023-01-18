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Индия обошла Китай по численности населения

Источник:
РБК
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Фото: Adam Jones from Kelowna, BC, Canada / CC BY-SA 2.0

Население Индии на конец 2022 года составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем в Китае, где показатель, согласно официальным данным, составил 1,412 миллиарда, такие данные приводит World Population Review (WPR).

ООН предсказывала, что Индия обгонит Китай и станет лидером по численности населения в мире, но ожидала этого позже. По данным на 18 января, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 миллиарда человек, приводит РБК отчет WPR.

Индия официально не публиковала свежие данные о численности населения. Обычно страна проводит перепись населения раз в 10 лет, но в 2021 году она была отложена из-за пандемии.

Численность населения Китая в 2022 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составила 1 411 750 000 человек, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов.

По прогнозу ООН, отрыв Индии от Китая по численности населения в ближайшее годы значительно увеличится. К 2050 году, считают в организации, индийское население составит 1,688 миллиарда человек, в то время как в Китае будет проживать 1,317 миллиарда человек.

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