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Томский студент решил установить рекорд на знание числа пи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТПУ

Студент Томского политехнического университета Сергей Гоп готовится установить новый рекорд России — запомнить и воспроизвести наизусть больше 13 тысяч знаков после запятой числа пи, установка рекорда запланирована на февраль 2023 года, сообщает пресс-служба вуза.

Гоп занимается мнемотехникой (техника запоминания) с января 2019 года. Участвовал в онлайн-турнирах и чемпионате России по спортивному запоминанию – 2022, в котором занял пятое место.

«Сейчас знаю 8,5 тысячи цифр после запятой, постоянно изучаю новые. Для установления российского рекорда нужно запомнить больше чем 13 202 цифры. В моих планах побить рекорд в начале февраля 2023 года», — рассказал политехник.

Студент заканчивает подготовку к установлению рекорда, готовит необходимые для этого документы и ищет инвесторов.

Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвел 70 тысяч знаков.

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Жизнь #Образование #Томск
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