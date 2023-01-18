Томский студент решил установить рекорд на знание числа пи

Студент Томского политехнического университета Сергей Гоп готовится установить новый рекорд России — запомнить и воспроизвести наизусть больше 13 тысяч знаков после запятой числа пи, установка рекорда запланирована на февраль 2023 года, сообщает пресс-служба вуза.

Гоп занимается мнемотехникой (техника запоминания) с января 2019 года. Участвовал в онлайн-турнирах и чемпионате России по спортивному запоминанию – 2022, в котором занял пятое место.

«Сейчас знаю 8,5 тысячи цифр после запятой, постоянно изучаю новые. Для установления российского рекорда нужно запомнить больше чем 13 202 цифры. В моих планах побить рекорд в начале февраля 2023 года», — рассказал политехник.

Студент заканчивает подготовку к установлению рекорда, готовит необходимые для этого документы и ищет инвесторов.

Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвел 70 тысяч знаков.