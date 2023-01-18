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«Яндекс.Карты» будут предупреждать о качестве дорожного покрытия

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление «Яндекс.Карт» принесло новую функцию «Избегать плохих и грунтовых дорог», она поможет выбрать маршрут опираясь на качество покрытия.

Опция активируется в момент построения маршрута. При включении алгоритм анализирует информацию о покрытии и предложит путь только по асфальтированным улицам с качественной дорогой, если это возможно. Навигатор учтет наличие искусственных препятствий, например, «лежачих полицейских» или железнодорожных переездов.

Навигатор может голосом оповестить о приближении к опасным преградам, «лежачим полицейским», паромным переправам и переездам, если скорость автомобиля выше 40 км/ч. Это может помочь избежать аварийных ситуаций.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

Удавиков

Складские запасы импортных деталей закончатся со временем.Сам понял, что написал?