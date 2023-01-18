«Яндекс.Карты» будут предупреждать о качестве дорожного покрытия

Обновление «Яндекс.Карт» принесло новую функцию «Избегать плохих и грунтовых дорог», она поможет выбрать маршрут опираясь на качество покрытия.

Опция активируется в момент построения маршрута. При включении алгоритм анализирует информацию о покрытии и предложит путь только по асфальтированным улицам с качественной дорогой, если это возможно. Навигатор учтет наличие искусственных препятствий, например, «лежачих полицейских» или железнодорожных переездов.

Навигатор может голосом оповестить о приближении к опасным преградам, «лежачим полицейским», паромным переправам и переездам, если скорость автомобиля выше 40 км/ч. Это может помочь избежать аварийных ситуаций.