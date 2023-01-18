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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Нидерланды пообещали Зеленскому третью батарею Patriot

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды пообещали передать украинской армии батарею комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. <...> Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. <...> То есть мы имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по усилению нашей ПВО», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Рютте ранее заявил, что Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов ПВО Patriot.

О предоставлении Киеву по батарее этих комплексов до этого заявили власти США и Германии.

Тема: Военная операция на Украине
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Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....