Нидерланды пообещали Зеленскому третью батарею Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды пообещали передать украинской армии батарею комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. <...> Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. <...> То есть мы имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по усилению нашей ПВО», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Рютте ранее заявил, что Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов ПВО Patriot.

О предоставлении Киеву по батарее этих комплексов до этого заявили власти США и Германии.