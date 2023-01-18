Платные приложения появились в RuStore

Отечественный маркетплейс RuStore получил раздел с платными приложениями. Оплатить их можно картами российских банков или через Систему быстрых платежей (СБП).

«В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона», — цитирует «ТАСС» пресс-службу VK.

Разработчики смогут просматривать статистику продаж в личном кабинете. Благодаря функции быстрой публикации, они могут в сжатые сроки отправить софт на модерацию и разместить на площадке. О взимаемой комиссии не сообщается.

RuStore — отечественный маркетплейс Android-приложений созданный как альтернатива Google Play. Сервис был разработан VK при поддержке Минцифры и выпущен в 2022 году.