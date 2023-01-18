«The Last of Us» стал вторым по просмотрам сериалом HBO за 13 лет

Первый эпизод сериала «The Last of Us» («Один из нас») посмотрели 4,7 миллиона зрителей, проект стал второй самой успешной премьерой HBO за 13 лет.

«The Last of Us» — американский постапокалиптический сериал канала HBO, основанный на одноименной видеоигре 2013 года. Сюжет рассказывает историю контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль), который сопровождает девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) через постапокалиптические США.

Первый эпизод сериала по игре Naughty Dog привлек больше зрителей, чем любой сериал HBO с 2010 года, за исключением «Дома дракона», первую серию которого за сутки посмотрели почти 10 миллионов человек.

Представители HBO отмечают, что показатели первого дня обычно составляют 20-40% от всей аудитории одного эпизода шоу.