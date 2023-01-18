Большинство россиян принимает антибиотики неправильно

Более 70% россиян, принимавших антибиотики, делали это неправильно: или занимались самолечением, или прерывали курс раньше времени, выяснили в Центральном НИИ организации и автоматизации здравоохранения.

Половина россиян, принимавших антибиотики за последние 12 месяцев, занималась самолечением, приводит «Коммерсантъ» данные исследования НИИ Минздрава.

При этом в трех из четырех случаев прием антибактериальных препаратов был нерациональным — при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее и для профилактики инфекций.

Также пациенты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени. Чаще всего среди причин незавершения курса приема препаратов респонденты называли улучшение состояния, несогласие с длительностью приема и возникновение нежелательных реакций.

В подавляющем большинстве граждане покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя знали о том, что это запрещено. Также они знали, что частый и неправильный прием антибиотиков снижает их эффективность и опасен.

Авторы исследования пришли к выводу, что с учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.