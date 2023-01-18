Кирилл Туриченко из «Иванушек» снял клип на Байкале

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко выпустил сольную песню «Один день с тобой», клип к композиции артист снял на озере Байкал.

«Съемки проходили на Байкале, рояль на озере настоящий», — написал Кирилл Туриченко в описании к видео.

По сюжету клипа, Туриченко сидит на ледяном озере на стеклянном стуле и просматривает фотографии с возлюбленной. Параллельно по льду на коньках катается девушка.

В середине клипа герой падает на лед, разбивает его и оказывается под водой. В финале — он сидит за роялем, который стоит прямо на льду Байкала, и аккомпанирует танцующей девушке.

Озеро Байкал часто выступает местом для съемок клипов и фильмов. Например, многие ключевые сцены фильма «Лед» происходят на льду Байкала.