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Премьер Испании рассказал о тайных союзниках Путина

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента России

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в странах Европы есть тайные сторонники президента России Владимира Путина, скрывающие свои симпатии к российским властям.

«Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы»,— приводит «Коммерсантъ» слова Санчеса, сказанные им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

После начала военной операции на Украине в связях с Владимиром Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. До 24 февраля российский и итальянский политики много раз встречались и называли друг друга друзьями.

В связях с Россией был обвинен также глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбом. Его подозревали в связях с российскими спецслужбами через объединение «Совет по кибербезопасности Германии». Но эти обвинения доказать не удалось.

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Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

ecima

8-6=2 далее 36/3=12 далее 12*2=24 далее 24/6=4. Ответ 4

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....