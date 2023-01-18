Старейшая жительница планеты умерла незадолго до 119-летия

Старейшая жительница планеты Люсиль Рандон умерла в возрасте 118 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Рандон, также известная как сестра Андре, не дожила всего 26 дней до своего 119-летия, ее возраст составлял 118 лет 340 дней. Француженку признали старейшей жительницей планеты в апреле этого года, когда ей было 118 лет и 73 дня.

Самая старая жительница планеты в молодости работала учительницей и гувернанткой. В 1923 году стала монахиней.

Люсиль Рандон в 1920-х годах XX века Фото : © wikimedia.org

Рандон была слепа и прикована к инвалидному креслу с начала 2010-х годов. В 2021 году она перенесла коронавирусную инфекцию без симптомов. А в 1918 году пережила пандемию испанского гриппа.

Дольше всего на Земле, по версии Книги рекордов Гиннеса, прожила уроженка Франции Жанна Луиза Кальман (1875-1997) — 122 года. Среди мужчин супердолгожителем был Дзироэмон Кимура из Японии (1897-2013) — 116 лет.