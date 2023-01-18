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Путин призвал к быстрой реконструкции дорог

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что планы по ремонту дорог можно выполнить быстрее, чтобы улучшить связь между регионами страны регионов страны, в том числе новыми.

Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что «в прошлом году было отремонтировано более 27 тысяч километров автомобильных дорог, построено и реконструировано 1 600 километров».

«Задача на ближайшие годы - привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, протяженность которой 136 тыс. км. Перечни соответствующих мероприятий общей стоимостью 13 триллионов рублей утверждены, они рассчитаны на пять лет: с 2023 по 2027 годы», — констатировал он.

По его словам, «качественные и безопасные дороги — это основа для запуска новых дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты Федерации».

«Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом», — подчеркнул президент России.

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Экономика #Транспорт и дороги
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Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

ecima

8-6=2 далее 36/3=12 далее 12*2=24 далее 24/6=4. Ответ 4

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....