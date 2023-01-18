Путин призвал к быстрой реконструкции дорог

Президент России Владимир Путин заявил, что планы по ремонту дорог можно выполнить быстрее, чтобы улучшить связь между регионами страны регионов страны, в том числе новыми.

Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что «в прошлом году было отремонтировано более 27 тысяч километров автомобильных дорог, построено и реконструировано 1 600 километров».

«Задача на ближайшие годы - привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, протяженность которой 136 тыс. км. Перечни соответствующих мероприятий общей стоимостью 13 триллионов рублей утверждены, они рассчитаны на пять лет: с 2023 по 2027 годы», — констатировал он.

По его словам, «качественные и безопасные дороги — это основа для запуска новых дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты Федерации».

«Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом», — подчеркнул президент России.