США отвергли требование России признать новые территории

Требование России о признании новых территорий не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает Россия, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет. Это, конечно, совершенно неверно», — приводит ТАСС слова Блинкена.

По его словам, президент России Владтимир Путин в беседе с турецким лидером заявил, что «что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, договариваться не о чем».

«Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории <...> не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех», — отметил Блинкен.

Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам с Киевом. Запад же призывает к продолжению боевых действий до победы Украины на поле боя.