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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США отвергли требование России признать новые территории

Источник:
ТАСС
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Требование России о признании новых территорий не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает Россия, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет. Это, конечно, совершенно неверно», — приводит ТАСС слова Блинкена.

По его словам, президент России Владтимир Путин в беседе с турецким лидером заявил, что «что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, договариваться не о чем».

«Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории <...> не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех», — отметил Блинкен.

Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам с Киевом. Запад же призывает к продолжению боевых действий до победы Украины на поле боя.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

ecima

8-6=2 далее 36/3=12 далее 12*2=24 далее 24/6=4. Ответ 4

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....