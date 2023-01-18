США отвергли требование России признать новые территории

Требование России о признании новых территорий не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает Россия, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет. Это, конечно, совершенно неверно», — приводит ТАСС слова Блинкена.
По его словам, президент России Владтимир Путин в беседе с турецким лидером заявил, что «что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, договариваться не о чем».
«Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории <...> не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех», — отметил Блинкен.
Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам с Киевом. Запад же призывает к продолжению боевых действий до победы Украины на поле боя.
Гаврило ПринципВовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))
ecima8-6=2 далее 36/3=12 далее 12*2=24 далее 24/6=4. Ответ 4
MuCbEВ обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.
mosquito__2010Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....