Экстрасенс назвала дату окончания СВО

Экстрасенс и таролог Саона, получившая известность на шоу «Другой мир», предсказала скорый поворотный момент спецоперации на Украине.

«Основные моменты, которые переломят ход СВО, произойдут в феврале и марте. В конце января вероятна серьезная провокация в адрес России», — приводит прогноз Саоны «Московский комсомолец».

По ее словам, в ближайшие месяцы все события будут развиваться стремительно. Этому будет способствовать ослабевающая поддержка Украины на Западе — политики там начнут терять поддержку людей из-за своей воинственной позиции.

«Что касается нашей страны, то Россия имеет большую силу, которую на сегодняшний день некоторые западные политики недооценивают. Это уже в ближайшие месяцы поймут все», — заверила экстрасенс.