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Экстрасенс назвала дату окончания СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экстрасенс и таролог Саона, получившая известность на шоу «Другой мир», предсказала скорый поворотный момент спецоперации на Украине.

«Основные моменты, которые переломят ход СВО, произойдут в феврале и марте. В конце января вероятна серьезная провокация в адрес России», — приводит прогноз Саоны «Московский комсомолец».

По ее словам, в ближайшие месяцы все события будут развиваться стремительно. Этому будет способствовать ослабевающая поддержка Украины на Западе — политики там начнут терять поддержку людей из-за своей воинственной позиции.

«Что касается нашей страны, то Россия имеет большую силу, которую на сегодняшний день некоторые западные политики недооценивают. Это уже в ближайшие месяцы поймут все», — заверила экстрасенс.

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Жизнь #Мистика #Конфликты
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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

ecima

8-6=2 далее 36/3=12 далее 12*2=24 далее 24/6=4. Ответ 4

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....