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Россия ввела санкции против Евросоюза

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

МИД России объявил ответные меры на девятый пакет санкций Евросоюза. Так, Москва вводит санкции против руководства силовых ведомств государств ЕС, которые осуществляют подготовку украинской армии.

Кроме этого, санкции вводятся против руководства коммерческих и государственных компаний, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Украине.

Россия также вводит ограничения в отношении отдельных граждан государств Евросоюза, «замеченных в систематической публичной антироссийской риторике». Список этих лиц пока не опубликован.

Евросоюз 16 декабря опубликовал девятый пакет антироссийских санкций, в который вошли физические и юридические лица. В санкционный список также были включены отдельные подразделения российской армии.

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Политика #Мир #Россия
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