Российские войска «ослепили» ВСУ

Российские войска нанесли удары по украинским радиолокационным станциям американского производства, сообщил в ходе традиционного доклада представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, две станции AN/ТPQ-50 были уничтожены в районе населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области. Еще одна станция AN/ТPQ-36 — в районе населенного пункта Угледар.

Четвертая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства была уничтожена в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области.

Отмечается, что российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, а также один танк и три боевые бронированные машины.

AN/TPQ-50 — современный американский радар легкой артиллерийской разведки, предназначенный для вскрытия огневых позиций противника. AN/TPQ-48 и AN/ТPQ-36 являются его предшественниками.