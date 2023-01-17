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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска «ослепили» ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Российские войска нанесли удары по украинским радиолокационным станциям американского производства, сообщил в ходе традиционного доклада представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, две станции AN/ТPQ-50 были уничтожены в районе населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области. Еще одна станция AN/ТPQ-36 — в районе населенного пункта Угледар.

Четвертая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства была уничтожена в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области.

Отмечается, что российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, а также один танк и три боевые бронированные машины.

AN/TPQ-50 — современный американский радар легкой артиллерийской разведки, предназначенный для вскрытия огневых позиций противника. AN/TPQ-48 и AN/ТPQ-36 являются его предшественниками.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !