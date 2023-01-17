Россиянам упростят покупки в зарубежных интернет-магазинах

Россиянам разрешат без идентификации покупать товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму не выше 15 тысяч рублей, соответствующий закон в первом чтении приняла Госдума.

Автором поправок выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, из-за санкций у граждан возникли сложности с оплатой.

В проекте имеется в виду сумма в иностранной валюте, эквивалентная 15 тысячам рублей. При этом у банков сохранится обязанность по выявлению подозрительных операций.

Законопроект до внесения в парламент был проработан с Центробанком и Росфинмониторингом. Ведомства поддержали документ.