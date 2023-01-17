Госдума отклонила ежегодную выплату на школьников

Госдума отклонила законопроект о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на ребенка.

Инициативу весной 2021 года на рассмотрение внесли депутаты фракции ЛДПР. Согласно документу, выплата полагается на каждого ребенка в семье, который учится в школе.

«Ежегодная выплата в связи с началом учебного года устанавливается в размере 10 тысяч рублей, подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен», — указывалось в тексте.

Финансировать реализацию инициативы предлагалось за счет федерального бюджета. В пояснительных материалах отмечалось, что в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу — соответствующие расходы достигали 20 тысяч рублей.

Правительство РФ законопроект не поддержало. В частности, кабмин не устроило предложение депутатов финансировать выплаты из Фонда национального благосостояния.