Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке с должности. Свое решение советник Зеленского объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения».

«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он в официальном телеграм-канале, приложив к сообщению фотографию своего заявления.

Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 16 января сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. Парламентарий обвинил его в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.