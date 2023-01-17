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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Арестович подал заявление об отставке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kozubenko / CC BY-SA 4.0

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке с должности. Свое решение советник Зеленского объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения».

«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он в официальном телеграм-канале, приложив к сообщению фотографию своего заявления.

Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 16 января сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. Парламентарий обвинил его в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !