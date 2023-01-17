НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Казахстан изменил правила въезда для россиян

Источник:
Sibnet.ru
747 1
Фото: © Sibnet.ru

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Новый порядок начнет действовать с 27 января.

Согласно новым правилам, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза, в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Ранее в Казахстане действовал так называемый «визаран» — пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и сразу вернуться назад, «обнулив» его.

Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде.

В 2022 году в Казахстан въехало свыше 5,6 миллиона иностранцев, при этом 2,9 миллиона из них были россиянами. Основная часть из них перебралась в Казахстан после объявления частичной мобилизации.

Еще по теме
Названы самые опасные страны мира
Рост турпотока на 80% спрогнозировали на курорте «Манжерок»
Крупнейший пятизвездочный отель откроют в Манжероке
Россиянки все чаще стали выбирать Аргентину для рождения детей
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Обсуждение (1)
Картина дня
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Шойгу анонсировал революционные изменения армии
Арестович подал заявление об отставке
Папа Римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Россия согласилась на переговоры с Украиной
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной
30
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков