Казахстан изменил правила въезда для россиян

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Новый порядок начнет действовать с 27 января.

Согласно новым правилам, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза, в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Ранее в Казахстане действовал так называемый «визаран» — пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и сразу вернуться назад, «обнулив» его.

Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде.

В 2022 году в Казахстан въехало свыше 5,6 миллиона иностранцев, при этом 2,9 миллиона из них были россиянами. Основная часть из них перебралась в Казахстан после объявления частичной мобилизации.