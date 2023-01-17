КСП выявила отставание в строительстве нового моста через Обь

Четвертый мост через Обь в Новосибирске

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила отставание при строительстве четвертого моста через Обь, на конец 2022 года готовность объекта составляла 55%, сообщил на заседании транспортного комитета Заксобрания региона аудитор КСП Валерий Алехин.

Министр транспорта региона Анатолий Костылевский сообщал, что объект должен быть сдан в 2023 году. В конце декабря глава правительство РФ сообщило о выделении дополнительных 7 миллиардов рублей на завершение строительства моста из-за удорожания стройматериалов.

«Техническая готовность на декабрь в соответствии с принятой отчетностью составляет 55,4%, при плановом значение на 31 декабря 2022 года 78,7%», — цитирует ТАСС Алехина.

Областные власти сначала говорили, что в декабре 2022 года откроется движение по мосту, но летом сообщили, что открыть движение не удастся.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название «Центральный», соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.