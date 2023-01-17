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КСП выявила отставание в строительстве нового моста через Обь

Источник:
Sibnet.ru
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Четвертый мост через Обь в Новосибирске
Четвертый мост через Обь в Новосибирске
Фото: © Пресс-служба Группы «ВИС»

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила отставание при строительстве четвертого моста через Обь, на конец 2022 года готовность объекта составляла 55%, сообщил на заседании транспортного комитета Заксобрания региона аудитор КСП Валерий Алехин.

Министр транспорта региона Анатолий Костылевский сообщал, что объект должен быть сдан в 2023 году. В конце декабря глава правительство РФ сообщило о выделении дополнительных 7 миллиардов рублей на завершение строительства моста из-за удорожания стройматериалов. 

«Техническая готовность на декабрь в соответствии с принятой отчетностью составляет 55,4%, при плановом значение на 31 декабря 2022 года 78,7%», — цитирует ТАСС Алехина.

Областные власти сначала говорили, что в декабре 2022 года откроется движение по мосту, но летом сообщили, что открыть движение не удастся.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название «Центральный», соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !