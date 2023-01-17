Студентам начнут преподавать новую историю

Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей введут в вузах с 1 сентября 2023 года, сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Он также уточнил, что разработка нового курса по основам российской государственности должна стартовать после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина.

«Мы ждем выхода поручения президента РФ, в котором срок должен быть установлен, сейчас идет активная работа по выработке и разработке этого курса», — уточнил замглавы Минобрнауки.

В декабре 2022 года Путин заявил, что российской молодежи нужно дать опору в виде достоверных знаний, для этого необходим отдельный академический курс по основам государственности России.

Ранее Минобрнауки уточнило, что изучение истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов. При этом изменится не только объем, но и формат курса.