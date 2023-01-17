НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Студентам начнут преподавать новую историю

Источник:
ТАСС
373 2
Фото: © Sibnet.ru

Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей введут в вузах с 1 сентября 2023 года, сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Он также уточнил, что разработка нового курса по основам российской государственности должна стартовать после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина.

«Мы ждем выхода поручения президента РФ, в котором срок должен быть установлен, сейчас идет активная работа по выработке и разработке этого курса», — уточнил замглавы Минобрнауки.

В декабре 2022 года Путин заявил, что российской молодежи нужно дать опору в виде достоверных знаний, для этого необходим отдельный академический курс по основам государственности России.

Ранее Минобрнауки уточнило, что изучение истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов. При этом изменится не только объем, но и формат курса.

Еще по теме
Путин разрешил школам и детсадам менять статус
Студенты займутся военной подготовкой
Мединский начнет работу над едиными учебниками истории
Институт Пушкина назвал слово года
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Обсуждение (2)
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Россия согласилась на переговоры с Украиной
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной
30
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков