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Шойгу анонсировал революционные изменения армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российскую армию в ближайшие три года ждут масштабные изменения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Войска получат новую технику, появятся новые округа, численность Вооруженных сил существенно вырастет.

«Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», — цитирует министра пресс-служба военного ведомства.

В частности, принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих. Наращивание состава будет синхронизировано с поставками новых вооружений и строительством инфраструктуры. Для обеспечения безопасности страны создадут два военных округа — Московский и Ленинградский.

Шойгу указал на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, увеличение количества полигонов, а также на пересмотр учебных программ в соответствии с потребностями армии.

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