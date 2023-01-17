Первая партия отечественных мониторов «Бештау» сошла с конвеера

Завод «Бештау электроникс» выпустил первую партию 24-дюймовых мониторов БЕШТАУ M24FHD. Это собственная продукция компании и к ее разработке не привлекались иностранные специалисты.

Представители компании сообщили CNews, что используют компоненты различных производителей. Однако уточнять, каких именно, не стали, сославшись на коммерческую тайну. Отмечается, что сборка готовых изделий осуществляется на новом заводе «Бештау электроникс» в Есентуках.

Монитор БЕШТАУ M24FHD получил диагональ 24 дюйма, матрицу IPS/VA, разрешение 1920х1080 точек и частоту обновления экрана 75 Гц. Яркость составляет 250 кд/м2, а контрастность 1000:1. Для подключения доступны интерфейсы HDMI, DisplayPort и VGA.

«Бештау электроникс» стал первым производителем совершившим массовый выпуск отечественных мониторов. О сроках выхода в потребительский сегмент и розничная цена не сообщается. Устройство уже входит в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга и поставляется в госучреждения, в частности, в Минздрав Воронежской области.