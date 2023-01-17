Пользователи iPhone на iOS 16 столкнулись с множеством ошибок

Пользователи iPhone на iOS 16 страдают от множества неполадок в течение четырех месяцев. Больше всего жалоб поступает на медленный интерфейс, зависание системных приложений и случайные перезагрузки.

Портал MacRumors обратил внимание на то, что с момента выхода iOS 16 в сентябре 2022 года пользователи жалуются на неполадки в интерфейсе и сбои в работе приложений и самого смартфона. Ситуацию не исправляют даже выходившие обновления.

Например, декабрьское обновление iOS 16.2 принесло не только новые возможности, но и свежие неполадки. Поступают массовые жалобы в Twitter, Reddit, на форуме MacRumors и в службу поддержки Apple.

Пользователи массово жалуются на сбои в поиске Spotlight, отсутствие клавиатуры в приложениях, быстрый разряд батареи, зависание камеры, проблемы с режимами фокусировки, ошибки в Apple Music, неработающие аксессуары HomeKit и сбои в CarPlay.

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Apple официально не прокомментировала ситуацию с массовыми ошибками на протяжении четырех месяцев существования новой версии iOS. Компания тестирует обновление 16.3.