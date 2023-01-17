Билл Гейтс заставит людей перейти на искусственное мясо

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что переход человечества на искусственное мясо станет неизбежен, если стоимость и качество таких продуктов будут конкурентными.

Бизнесмен уточнил, что испытывает оптимизм по поводу развития индустрии растительного мяса. По мнению миллиардера, в конечном итоге продукты из искусственного мяса будут качественными и более востребованными.

«Есть компании, производящие говядину по-новому, и люди, работающие над тем, чтобы по-прежнему использовать коров, но сократить выбросы метана», — отметил он в интервью Business Insider.

Гейтс уверен, что все упирается в стоимость товаров из искусственного мяса. По его словам, нужно сделать подобные экологичные продукты такими же дешевыми, как и обычное мясо.

При этом бизнесмен уверен, что вероятность перехода большей части человечества к веганству ради спасения климата крайне мала. «Для людей, которые хотят стать веганами, это здорово, но я не думаю, что большинство людей пойдут на это», — подчеркнул Гейтс.