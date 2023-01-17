Папа Римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Папа Римский Франциск считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и сесть за стол переговоров с Россией, сообщил хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы», — сказал Севастьянов РИА Новости.

По его словам, понтифик считает, что «на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия». «Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров», — привел Севастьянов мнение Франциска.

20 января на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии пройдет саммит НАТО, на котором будет обсуждаться передача Украине танков немецких танков Leopard 2.