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Папа Римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Источник:
РИА Новости
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Фото: Aleteia Image Partners / Attribution License

Папа Римский Франциск считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и сесть за стол переговоров с Россией, сообщил хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы», — сказал Севастьянов РИА Новости.

По его словам, понтифик считает, что «на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия». «Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров», — привел Севастьянов мнение Франциска.

20 января на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии пройдет саммит НАТО, на котором будет обсуждаться передача Украине танков немецких танков Leopard 2.

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Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !