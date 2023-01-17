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Производители заявили о дефиците ингредиентов для йогуртов

Источник:
«Коммерсантъ»
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Йогурт разливается в стакан
Фото: © Sibnet.ru

Нехватка модифицированных кукурузных крахмалов, используемых в качестве загустителей, грозит сокращением производства йогуртов, предупредили производители молочной продукции.

Ингредиенты, о которых идет речь, в основном импортировались из западных стран, но поставки из ЕС остановились из-за санкций. В России модифицированные кукурузные крахмалы не выпускаются в достаточном объеме, а в третьих странах их найти сложно, рассказали «Коммерсанту» производители.

Для большинства продуктов можно найти альтернативные ингредиенты. Можно использовать сухое молоко, но это приведет к повышению стоимости производства, пояснили производители.

За первые девять месяцев 2022 года выпуск йогуртов в России сократился на 16%, следует из данных Национального союза производителей молока. По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, это связано со стремлением потребителей сэкономить, поскольку йогурты не продукт первой необходимости.

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Экономика #Продукты
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