Дороги перекрыли в Хакасии из‑за сильной метели

Движение на автодорогах «Абакан – Саяногорск», «Абакан-Бея», «Бея-Саяногорск» и «Бея-Аскиз» ограничено для общественного транспорта из-за сильной метели в Хакасии, сообщает УГИБДД по региону.

Также приостановлено движения автобусов с автовокзалов Абакана, Саяногорска и села Бея.

Автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте до стабилизации ситуации.

Во вторник, 17 января в Республике Хакасия ожидается сильный юго-западный ветер, порывы 15-18 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду, метель. На дорогах гололедица.