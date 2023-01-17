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Дороги перекрыли в Хакасии из‑за сильной метели

Источник:
Sibnet.ru
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Метель
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Движение на автодорогах «Абакан – Саяногорск», «Абакан-Бея», «Бея-Саяногорск» и «Бея-Аскиз» ограничено для общественного транспорта из-за сильной метели в Хакасии, сообщает УГИБДД по региону.

Также приостановлено движения автобусов с автовокзалов Абакана, Саяногорска и села Бея. 

Автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте до стабилизации ситуации.

Во вторник, 17 января в Республике Хакасия ожидается сильный юго-западный ветер, порывы 15-18 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду, метель. На дорогах гололедица.

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pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !