Дороги перекрыли в Хакасии из‑за сильной метели

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Движение на автодорогах «Абакан – Саяногорск», «Абакан-Бея», «Бея-Саяногорск» и «Бея-Аскиз» ограничено для общественного транспорта из-за сильной метели в Хакасии, сообщает УГИБДД по региону.
Также приостановлено движения автобусов с автовокзалов Абакана, Саяногорска и села Бея.
Автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте до стабилизации ситуации.
Во вторник, 17 января в Республике Хакасия ожидается сильный юго-западный ветер, порывы 15-18 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду, метель. На дорогах гололедица.
pepelmetalА может ещё и газ бесплатно хотят)))?
НевезучийНадо после таких их хотелок, повысить плату.
AlhazredНаглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))
mosquito__2010Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !