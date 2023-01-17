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Состояние здоровья Михалкова изменилось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Состояние здоровья Никиты Михалкова улучшилось, его перевели из реанимации в обычную палату, сообщил режиссер Николай Бурляев.

«Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось», — сказал Бурляев изданию «360».

По информации телеграм-канала Mash, Михалков продолжит лечение в отделении ревматологии. Пока у режиссера сохраняются жесткое дыхание и кашель из-за того, что поражены все отделы легких.

Никита Михалков заболел в начале января. У него выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Некоторое время режиссер провел в реанимации.

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