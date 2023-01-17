Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков

Эксперты лондонского Международного института стратегических исследований считают, что Украине для контрнаступления потребуется не менее сотни танков от западных стран.

Великобритания поставит Украине 14 британских танков Challenger 2, а Польша — 14 танков Leopard 2 немецкого производства, в случае одобрения передачи Берлином. Но Киеву необходимо как минимум 100 танков, приводит «Лента.ру» мнение экспертов.

По их мнению украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь уровня «базового мастерства» в обращении с Leopard 2.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что Хельсинки готов передать Киеву часть своих танков Leopard 2, если немецкое правительство даст на это разрешение.