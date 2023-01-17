НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков

Источник:
«Лента.ру»
386 9

Эксперты лондонского Международного института стратегических исследований считают, что Украине для контрнаступления потребуется не менее сотни танков от западных стран.

Великобритания поставит Украине 14 британских танков Challenger 2, а Польша — 14 танков Leopard 2 немецкого производства, в случае одобрения передачи Берлином. Но Киеву необходимо как минимум 100 танков, приводит «Лента.ру» мнение экспертов.

По их мнению украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь уровня «базового мастерства» в обращении с Leopard 2.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что Хельсинки готов передать Киеву часть своих танков Leopard 2, если немецкое правительство даст на это разрешение.

Тема: Военная операция на Украине
Высокопоставленная делегация США прибыла к Зеленскому
Кадыров высказался о навязывании СВО статуса «третьей мировой»
Президент Хорватии заявил о прокси‑войне НАТО против России
CNN назвал Украину «оружейной лабораторией» Запада
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Соледар наш: как изменится карта боев на Украине
Геймплей Atomic Heart попал в Сеть
Обсуждение (9)
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !