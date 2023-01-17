Высокопоставленная делегация США прибыла к Зеленскому

Высокопоставленные представители Белого дома прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для выражения публичной поддержки киевским властям.

В состав делегации входят первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол и заместитель помощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, приводит «Коммерсантъ» сообщение Госдепа.

Целью визита Госдеп называет подтверждение «твердой и непоколебимой приверженности США Украине». Делегация уже провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем. С ним они обсудили помощь по стабилизации украинской экономики.

США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 3,1 миллиарда долларов. В его рамках Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Bradley. США объяснили поставки БМП желанием изменить динамику боевых действий.