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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Высокопоставленная делегация США прибыла к Зеленскому

Источник:
«Коммерсантъ»
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Высокопоставленные представители Белого дома прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для выражения публичной поддержки киевским властям.

В состав делегации входят первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол и заместитель помощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, приводит «Коммерсантъ» сообщение Госдепа.

Целью визита Госдеп называет подтверждение «твердой и непоколебимой приверженности США Украине». Делегация уже провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем. С ним они обсудили помощь по стабилизации украинской экономики.

США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 3,1 миллиарда долларов. В его рамках Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Bradley. США объяснили поставки БМП желанием изменить динамику боевых действий.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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