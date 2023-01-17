Суд в Италии запросил у США новые доказательства для экстрадиции Усса

Суд в Италии дал время США, которые запросили экстрадицию задержанного по их запросу сына красноярского губернатора Артема Усса, для предоставления дополнительной информации, подтверждающей его вину.

«На настоящий момент обвинение со стороны американских властей не предоставило должных гарантий», — сообщил ТАСС член команды адвокатов защиты, практикующий в Страсбурге, Александр Суржин.

Как сообщалось ранее, судьи в Милане пока не приняли решения по поводу экстрадиции россиянина в США, где ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс обратился к суду с просьбой выслать его в Россию, где против него также открыто дело по обвинениям в мошенничестве.

Решение пока отложено, поскольку адвокаты россиянина запросили от американской стороны дополнительную информацию о том, где будет содержаться, в каких условиях и по каким статьям судиться их подзащитный в случае выдачи США. Как отмечает защита, в Италии за вменяемые Уссу преступления предполагаются гораздо меньшие сроки заключения или они вовсе не входят в число уголовных деяний.

Кроме того, защита разделяет мнение, что Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, впоследствии американская сторона может использовать в качестве человека для обмена на арестованных в РФ американцев.