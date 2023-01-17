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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров высказался о навязывании СВО статуса «третьей мировой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неуместными заявления экспертов о придании статуса Третьей мировой войны специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что Запад и Европа пичкают Украину старой, списанной техникой, которая не представляет существенной угрозы для российских военнослужащих, и что Россия сможет спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру.

«Вместе с тем я поделился с аудиторией успехами российских вооруженных сил, которые продолжают планомерно зачищать Донбасс от натовских и бандеровских формирований», — отметил он, добавив, что особые успехи показали чеченские спецподразделения.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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