Путин назвал слабые места Новосибирской области

Президент России Владимир Путин провел видеовстречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, глава государства указал на проблемы с нехваткой мест в школах региона, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Новосибирская область по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные.

«Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, все-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены, и просил бы вас уделить этому особое внимание», — сказал Путин.

Он также указал губернатору, что-то необходимо усилить борьбу с заболеваемостью туберкулезом.

Президент пообещал перенаправить в правительство РФ для дополнительной проработки и реализации предложения властей по развитию аэропорта Толмачево, строительства восточного обхода Новосибирска, а также реконструкции автодороги «Иртыш».

В этом году истекает срок полномочий Травникова на посту губернатора. Он пока не сказал, планирует ли баллотироваться на второй срок.