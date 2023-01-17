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Путин назвал слабые места Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин провел видеовстречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, глава государства указал на проблемы с нехваткой мест в школах региона, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Новосибирская область по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные.

«Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, все-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены, и просил бы вас уделить этому особое внимание», — сказал Путин.

Он также указал губернатору, что-то необходимо усилить борьбу с заболеваемостью туберкулезом.

Президент пообещал перенаправить в правительство РФ для дополнительной проработки и реализации предложения властей по развитию аэропорта Толмачево, строительства восточного обхода Новосибирска, а также реконструкции автодороги «Иртыш».

В этом году истекает срок полномочий Травникова на посту губернатора. Он пока не сказал, планирует ли баллотироваться на второй срок.

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Топ комментариев

pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !