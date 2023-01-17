Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети

Задача из школьного учебника по математике с простой дробью вызвала трудности у пользователей Сети.
Пример для детей был опубликован в соцсети Reddit и собрал множество комментариев, в которых авторы не смогли определиться с единственно правильным ответом.
У пользователей постоянно получались разные ответы — одни были уверены, что верное решение 4, другие считали, что в итоге должен получиться ответ 1. При этом комментаторы упрекали друг друга в незнании правил.
Все участники в ходе решения примера сходились на том, что в первую очередь выполняется вычитание в скобках. Однако дальше возникли споры — одни выбирали деление 36 на 3, а другие — умножение 3 на результат в скобках.
Согласно правилам математики, сначала должны производиться действия в скобках, а затем — действия по порядку: деление, умножение и снова деление. В итоге правильный ответ — 4.
Удавиковстабильно растут цены, президент в другой реальности находится
Uynachalnica"Все идет по плану!" (с) Хотелось бы и о самом плане услышать, где, когда и что? И сколько это еще будет...
Lex_AndreyВалдберис вообще обозрели заманили всех покупателей, и теперь на тебе возврат платный, даже если на кассе...
UynachalnicaСтареет, всю полечудесную жизнь делал из себя не чукчу, а тут обиделся.