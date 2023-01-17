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Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Задача из школьного учебника по математике с простой дробью вызвала трудности у пользователей Сети.

Пример для детей был опубликован в соцсети Reddit и собрал множество комментариев, в которых авторы не смогли определиться с единственно правильным ответом.

Фото: © Reddit.com

У пользователей постоянно получались разные ответы — одни были уверены, что верное решение 4, другие считали, что в итоге должен получиться ответ 1. При этом комментаторы упрекали друг друга в незнании правил.

Все участники в ходе решения примера сходились на том, что в первую очередь выполняется вычитание в скобках. Однако дальше возникли споры — одни выбирали деление 36 на 3, а другие — умножение 3 на результат в скобках.

Согласно правилам математики, сначала должны производиться действия в скобках, а затем — действия по порядку: деление, умножение и снова деление. В итоге правильный ответ — 4.

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