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Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Источник:
ANSA
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Фото: Chiara Samugheo, derivative work Lämpel

Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Известность исполнительнице принесли главные роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

В 1954 году Джина Лоллобриджида получила премию итальянских кинокритиков «Серебряная лента» за главную роль в фильме «Хлеб, любовь и фантазия» итальянского режиссера Луиджи Коменчини.

В 1956 году за главную роль в фильме американского режиссера Роберта Леонарда «Самая красивая женщина в мире» итальянке присудили премию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая актриса».

С 1970-х годов Лоллобриджида приостановила актерскую деятельность. В последние годы актриса занималась благотворительностью, а также политикой — она выдвигала свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент.

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