Евросоюз пожелал бесплатных полетов над Сибирью

Россия в будущем должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, должна исчезнуть одна вещь: выплаты за полеты над Сибирью»,— сказал Хололей на конференции Airline Economics.

Транссибирские роялти — выплаты от зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно. Они были введены еще в советские времена. Деньги в основном получал «Аэрофлот».

После начала специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года большинство европейских стран и США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Москва ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.