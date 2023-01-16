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Алена Косторная перешла в парное катание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Фигуристка-одиночница, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная перешла в парное катание и сотрудничать с другим тренером, сообщила последний наставник спортсменки Елена Буянова.

«Она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», — цитирует Буянову РИА Новости.

Косторная впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко в декабре. Вместе с Георгием Куницей они катались в образах Золушки и Принца.

Косторной 19 лет. Она чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России. На соревнованиях дважды побила рекорды баллов в короткой программе и единожды по общей сумме.

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