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Россия и Иран обсудят запуск «золотой криптовалюты»

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк Ирана обсуждает с Россией возможность создания общей криптовалюты, которая могла бы использоваться вместо доллара, рубля и иранского риала при товарообороте между двумя странами.

Такой токен будет обеспечиваться золотом. Тем самым он станет работать по принципу стейблкойна, которые привязаны к курсу фиатных денег или драгоценных металлов. Стейблкойны обычно используют для быстрых расчетов, но не для инвестиций с целью накопления средств.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил, что переговоры с Ираном на эту тему ведутся. Однако для начала в России необходимо полностью отрегулировать криптовалюты, уточнил он.

По словам, в данный момент расчеты в долларах между Россией и Ираном запрещены санкциями, поэтому платежи проходят в национальной валюте. При этом использование цифровой валюты в товарообороте выглядит предпочтительнее.

Планируется, что в этом году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. По оценке экспертов, запуск новой криптовалюты может быть приурочен к этому событию.

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