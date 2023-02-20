Пять признаков, что это не ваш мужчина

Мужчина может быть красивым, богатым, добрым, но в отношениях постоянно будут присутствовать напряжение, недосказанность, неясность, обиды... Он может уклоняться от разговоров о будущем или бесконечно находить причины для неперехода на следующий уровень.

Женщины, надеясь на лучшее, часто предпочитают верить словам мужчин. И даже сами придумывают какие-то успокаивающие объяснения, аргументацию в пользу партнера. В итоге оказываются втянуты в бесперспективные отношения и попросту теряют время. Есть пять простых признаков того, что это не «ваш человек» и из отношений надо бежать.

Не готов к серьезным отношениям

«Вы общаетесь с человеком, отношения развиваются. Вы, например, говорите о том, что дальше, а мужчина отвечает: "Я не готов к серьезным отношениям". Подобная фраза женщиной со зрелой самооценкой воспринимается как оскорбление», — комментирует психолог Марк Бартон на YouTube-канале.

Это означает, что партнер не хочет брать ответственность, он не будет готов к серьезным отношениям или браку ни завтра, ни через год. Ему нормально просто встречаться и заниматься сексом без обязательств. В этом случае стоит разорвать отношения.

Слишком хороша

Каждый человек в какой-то степени эгоист и выбирает лучшее. Когда любовник говорит, что отказывается от женщины, потому что она слишком хороша, это вранье.

«Мужчина, используя вот такое манипулятивное средство, чтобы вас не обидеть правдой, говорит о том, что вы хорошая. Вам просто стесняются сказать о том, что вы не нужны», — поясняет психолог.

С таким мужчиной тяжело и бессмысленно быть в длительных отношениях, они попросту не имеют перспектив.

Пострадал в прошлых отношениях

Некоторые мужчины говорят, что их предали в прошлых отношениях и они очень сильно пострадали. Если подобные рассказы служат аргументацией тому, почему мужчина не зовет в загс, то это повод насторожиться.



«У меня в терапии было очень много мужчин, которых обманула женщина, изменила, они переживали острый личностный кризис, были в апатии, в депрессии. У них не возникало мысли создать отношения с кем-то, у них были проблемы с эрекцией», — привел примеры реальных симптомов тех, кто пострадал в прошлом.

А если мужчина активно встречается с женщиной, у него все нормально с эрекцией и при этом в постели рассуждает о предательствах и обмане в прошлых отношениях, то, по утверждению психолога, это это манипулятор, который пытается уклониться от ответственности. Не стоит вестись на постоянные рассказы о прошлом.

Уходит от разговора

«Вы пытаетесь донести мужчине информацию о чувствах и переживаниях, пытаетесь сказать то, что вас не устраивает, слышите в ответ фразу: "Не выноси мне мозги". Человек постоянно уклоняется от разговоров. Значит, вы как личность ему не интересны», — предупреждает Бартон.

Если бы женщина была интересна, партнер шел бы на диалог. Кроме того, стоит задуматься, а нужен ли вообще человек, с которым невозможно ничего обсудить.

Место в жизни

Психолог советует обращать внимание, на каком месте у мужчины его дама. Это не значит, что партнерша должна быть на первом месте, и ради нее он должен отказаться от всего в жизни. Но и дефицита участия партнера в жизни женщины быть не должно.

«Если в отношениях с мужчиной вы чувствуете себя второстепенной личностью, на вас всегда трудно найти время, если мужчина нехотя идет на контакт, значит он обращается к вам тогда, когда ему этого хочется, когда он готов сам... лечь в постель», — отметил он.

Такой подход в перспективе не принесет счастья. Женщина должна принять эту проблему и решить, стоит ли вымаливать внимание или лучше завершить отношения.