Переезд российского футбола в Азию отложен до марта

Исполком Российского футбольного союза на заседании в конце прошлого года не смог разорвать отношения с УЕФА, а решил создать рабочую группу. До марта она проработает вопрос о переезде российского футбола в Азию. Какие аргументы есть за и против перехода?

Европейский футбол занимает топовые позиции по популярности среди игроков, тренеров, болельщиков, свидетельствуют данные Match.Center. Наилучшую детализацию получают матчи АПЛ, Ла Лиги, Лиги чемпионов и других ведущих турниров Старого Света. Турниры Азии и близко не стоят по уровню интереса.

Причина возможного переезда России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) — решение FIFA отстранить сборную от участия в ЧМ-2022 в Катаре и других международных турнирах. Президент РФС Александр Дюков отмечал необходимость попадания в отборочную стадию чемпионата мира 2026. Именно поэтому в стране и заговорили о переходе. Но пока закрыть двери на следующий ЧМ России может только ФИФА и невнятная игра команды.

От Европы РФС никто не отделял. УЕФА заинтересован в сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Терять на продажах трансляций и прочих отчислениях европейцы не хотят. За ЧМ там не отвечают, поэтому даже формальное обоснование перехода уже не работает. Дюкову и прочим функционерам РФС нужно разбираться с FIFA. Других вариантов нет.

Аргументы за и против перехода

Внятных аргументов за переезд России в АФК нет. Факторов против вступления в АФК же хватает.

Никто не сказал, что Россию ждут в Азии. Для перехода нужно собрать кворум из 50% национальных ассоциаций, имеющих право голоса. Принятие нового члена решается голосованием (более 50% от участников заседания). В Азии 47 национальных ассоциаций, собрать нужное количество удастся, но это время и нервы.

Риск повторить опыт Израиля. Израильтяне вышли из АФК в 1974 году и до 1992-го не могли вступить ни в одну ассоциацию.

Снижение интереса болельщиков. Топ-клубы Италии, Франции или Англии назовет даже далекий от футбола человек. О командах Японии, Южной Кореи или Китая мало что известно. Кубковые азиатские турниры большого внимания не приковывают.

Снижение качества футбола. Лучше соревноваться с сильными соперниками. Это открывает возможности для роста. Азиатские сборные мальчиками для битья не назвать, но разница в классе чувствуется. ЧМ-2022 показал феномен Японии, однако это, скорее, исключение из правил.

Есть и юридические трудности. Выход можно осуществить только под конец финансового года (последние числа декабря). То есть формально до конца 2023-го Россия в любом случае останется в европейском футболе.

Поэтому с вероятностью в 99% деятельность рабочей группы и следующее заседание исполкома РФС завершится сохранением российского футбола в Европе.